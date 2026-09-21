#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
446.56
512.34
5.3
Спорт

"Барыс" "Локомотивті" ойсырата жеңді

&quot;Барыс&quot; &quot;Локомотивті&quot; ойсырата жеңді, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 12:38 Сурет: hcbarys.kz
Қазақстан чемпионатының үшінші сырт алаңдағы матчында "Барыс" Ярославльде "Локомотивке" қонаққа барды. Магнитогорскідегі сәтсіз ойыннан кейін елордалық команданың жаттықтырушылар штабы құрамға бірнеше өзгеріс енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өтінімге Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Кирилл Панюков және Мади Диханбек енгізілді. Олардың соңғы үшеуі осы маусымда ҚХЛ-дағы алғашқы матчын өткізді. Қақпада алғашқы ысқырықтан бастап Андрей Шутов тұрды.

Алаң иелері ойынды жоғары қарқынмен бастап, бірден бастаманы қолға алды. Алайда "Барыс" қарсыластың алғашқы қысымына төтеп беріп, ойынды өз қақпасынан алыстатты. Бірінші кезеңнің соңына қарай есепті ашты.

Гарретт Пилон шабуылға екінші қарқынмен қосылған Джейк Массимен пас алмасты. Елордалық команданың №2 ойыншысы бүгін Кирилл Савицкийдің өтінімде болмауына байланысты капитандық жолақты тағып шықты. Ол Алексей Мельничукке соққы жасауға мүмкіндік қалдырмады.

Көп ұзамай Массимен бір сапта ойнайтын Логан Дэй де дәл осындай жағдайда көзге түсті. Оған Семён Симонов тамаша пас берді.

Екінші кезең де осыған ұқсас сценарий бойынша өтті. "Локомотив" шайбаны көбірек бақылап, ұзақ позициялық шабуылдар ұйымдастырды. Ал "Барыс" қорғаныста сабырлы ойнап, өз мүмкіндігін күтті. Бұл мүмкіндіктер тағы да кезең соңында пайда болды.

Джастин Бэйли Пилонның соққысына таяғын тосып, шайбаның қақпаға енуіне себеп болды. Ал Ансар Шайхмедденов қақпаның артынан шығып, қарсылас қақпашысының жабдығындағы саңылауды дәл тапты. Осы эпизодтан кейін "Локомотив" қақпасына Даниил Исаев шықты.

Алайда ол да қақпасын голдан аман алып қала алмады. Үшінші кезеңнің басында Семён Симонов аймаққа кіре бере жасаған соққысымен шайбаны қақпаның алыс тоғыздығына бағыттады.

Қалған уақытта қонақтар есепті сенімді түрде ұстап, матчты жеңіспен аяқтады. 36 соққыны қайтарған Андрей Шутов негізгі құрамдағы алғашқы матчында-ақ қақпасын голдан аман сақтап қалды.

"Локомотив" – "Барыс" – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1):

  • 0:1 – 15:10 – Масси (Пилон)
  • 0:2 – 18:35 – Дэй (Симонов, Логвин)
  • 0:3 – 36:53 – Бэйли (Пилон, Морелли)
  • 0:4 – 38:40 – Шайхмедденов (Шестаков, Масси)
  • 0:5 – 41:45 – Симонов (Диханбек, Приски)

Қақпашылар: Мельничук (Исаев, 38:40-60:00) – Шутов.

22 қыркүйекте Михаил Кравецтің шәкірттері Мәскеуде "Динамомен" кездеседі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Барыс құрамасы сырт алаңда Ладаны жеңді
13:32, 17 қыркүйек 2026
"Барыс" сырт алаңда "Ладаны" ойсырата жеңді
&quot;Барыс&quot; құрамасы ҚХЛ маусымындағы алғашқы сырт алаңдағы турына аттанды
11:33, 16 қыркүйек 2026
"Барыс" құрамасы ҚХЛ маусымындағы алғашқы сырт алаңдағы турына аттанды
&quot;Барыс&quot; Ресейде &quot;Автомобилисттен&quot; басым түсті
22:21, 16 желтоқсан 2025
"Барыс" Ресейде "Автомобилисттен" басым түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Лидер сборной Казахстана Дмитрий Панарин
13:31, Бүгін
Сборная Казахстана по бадминтону проиграла хозяевам Азиады
Арина Соболенко позирует в кафе
13:19, Бүгін
Проигравшая Рыбакиной финал US Open Соболенко посетила матч Серии А
Юлия Путинцева в игре за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
13:02, Бүгін
"Салам, Казахстан!": Путинцева объявила сбор казахов в Китае на матч Кубка Билли Джин Кинг
Титулованный гимнаст вышел в финал
12:50, Бүгін
Казахстанский гимнаст Милад Карими вышел в финал Азиады
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: