"Барыс" "Локомотивті" ойсырата жеңді
Өтінімге Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Кирилл Панюков және Мади Диханбек енгізілді. Олардың соңғы үшеуі осы маусымда ҚХЛ-дағы алғашқы матчын өткізді. Қақпада алғашқы ысқырықтан бастап Андрей Шутов тұрды.
Алаң иелері ойынды жоғары қарқынмен бастап, бірден бастаманы қолға алды. Алайда "Барыс" қарсыластың алғашқы қысымына төтеп беріп, ойынды өз қақпасынан алыстатты. Бірінші кезеңнің соңына қарай есепті ашты.
Гарретт Пилон шабуылға екінші қарқынмен қосылған Джейк Массимен пас алмасты. Елордалық команданың №2 ойыншысы бүгін Кирилл Савицкийдің өтінімде болмауына байланысты капитандық жолақты тағып шықты. Ол Алексей Мельничукке соққы жасауға мүмкіндік қалдырмады.
Көп ұзамай Массимен бір сапта ойнайтын Логан Дэй де дәл осындай жағдайда көзге түсті. Оған Семён Симонов тамаша пас берді.
Екінші кезең де осыған ұқсас сценарий бойынша өтті. "Локомотив" шайбаны көбірек бақылап, ұзақ позициялық шабуылдар ұйымдастырды. Ал "Барыс" қорғаныста сабырлы ойнап, өз мүмкіндігін күтті. Бұл мүмкіндіктер тағы да кезең соңында пайда болды.
Джастин Бэйли Пилонның соққысына таяғын тосып, шайбаның қақпаға енуіне себеп болды. Ал Ансар Шайхмедденов қақпаның артынан шығып, қарсылас қақпашысының жабдығындағы саңылауды дәл тапты. Осы эпизодтан кейін "Локомотив" қақпасына Даниил Исаев шықты.
Алайда ол да қақпасын голдан аман алып қала алмады. Үшінші кезеңнің басында Семён Симонов аймаққа кіре бере жасаған соққысымен шайбаны қақпаның алыс тоғыздығына бағыттады.
Қалған уақытта қонақтар есепті сенімді түрде ұстап, матчты жеңіспен аяқтады. 36 соққыны қайтарған Андрей Шутов негізгі құрамдағы алғашқы матчында-ақ қақпасын голдан аман сақтап қалды.
"Локомотив" – "Барыс" – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1):
- 0:1 – 15:10 – Масси (Пилон)
- 0:2 – 18:35 – Дэй (Симонов, Логвин)
- 0:3 – 36:53 – Бэйли (Пилон, Морелли)
- 0:4 – 38:40 – Шайхмедденов (Шестаков, Масси)
- 0:5 – 41:45 – Симонов (Диханбек, Приски)
Қақпашылар: Мельничук (Исаев, 38:40-60:00) – Шутов.
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