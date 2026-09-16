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Спорт

"Барыс" құрамасы ҚХЛ маусымындағы алғашқы сырт алаңдағы турына аттанды

&quot;Барыс&quot; құрамасы ҚХЛ маусымындағы алғашқы сырт алаңдағы турына аттанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 11:33 Фото: hcbarys
Елордадан шыққан "Барыс" ҚХЛ-дағы жаңа маусымның алғашқы сырт алаңдағы турын бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz жазуынша, қазақстандық клуб Ресейдің төрт қаласында – Тольятти, Магнитогорск, Ярославль және Мәскеуде бірнеше матч өткізеді.

"Барыстың" құрамы:

Қақпашылар: Владислав Нурек, Хантер Шепард, Андрей Шутов.

Қорғаушылар: Әділ Бекетаев, Дамир Бритиков, Самат Данияр, Логан Дэй, Иэн Маккошен, Джейк Масси, Бейбарыс Оразов, Чейз Приски.

Шабуылшылар: Абзал Әлібек, Алихан Асетов, Джастин Бэйли, Мәди Диханбек, Дінмұхамед Қайыржан, Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Мэйсон Морелли, Батырлан Мұратов, Алихан Өмірбеков, Кирилл Панюков, Гарретт Пилон, Кирилл Савицкий, Асанәлі Сәркенов, Семён Симонов, Тайс Томпсон, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

Матчтардың Қазақстан уақыты бойынша кестесі:

16 қыркүйек, 20:00 – "Лада" – "Барыс"; 18 қыркүйек, 19:00 – "Металлург" – "Барыс"; 20 қыркүйек, 19:00 – "Локомотив" – "Барыс"; 22 қыркүйек, 21:30 – "Динамо" Мәскеу – "Барыс".

Бұған дейін "Югра" хоккей клубы құрамын толықтыратынын хабарлаған. Сырт алаңдағы ойындар сериясы кезінде командаға "Барыстың" бұрынғы қорғаушысы Илья Хохлов қосылады.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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