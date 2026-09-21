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Спорт

Қазақстан ерлер құрамасы үстел теннисінен Азия ойындарының плей-офф кезеңіне шықты

Қазақстан ерлер құрамасы үстел теннисінен Азия ойындарының плей-офф кезеңіне шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 18:42 Сурет: olympic.kz
Қазақстан ерлер құрамасы үстел теннисінен Аичи және Нагояда (Жапония) өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарындағы командалық турнирдің топтық кезеңіндегі жарысын аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

G тобындағы соңғы кездесуде қазақстандықтар Лаос құрамасымен ойнады. Ойын 3:1 есебімен Қазақстан құрамасының пайдасына аяқталды.

Осылайша, ұлттық құрама топтық кезеңде үш жеңіске қол жеткізді. Бұған дейін Қазақстан Бангладешті 3:0, Сингапурды 3:1 есебімен жеңген болатын.

Топтық кезеңнің қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы командалық турнирдің плей-офф кезеңіне жолдама алды.

Қазақстандықтардың келесі қарсыласы кейінірек анықталады.

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Айдос Қали
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