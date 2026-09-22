Азия ойындары-2026: Қазақстан құрамасы жүзуден жүлдеге бір қадам жетпей қалды
Сурет: olympic.kz
Қазақстан ерлер құрамасы жүзуден Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарының финалында өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандастарымыз 4х100 метрге кешенді жүзу эстафетасында қашықтықты 3 минут 36 секундта бағындырып, төртінші орынға ие болды.
Осылайша ұлттық құрама жүлдеге бір қадам жетпей қалды.
Қытай жарыс жеңімпазы атанды – 3:27.89. Екінші орын Жапонияға бұйырды – 3:28.70. Оңтүстік Корея құрамасы үздік үштікті түйіндеді – 3:31.97.
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