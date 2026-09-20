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Спорт

2026 жылғы Азия ойындары: Қазақстанға алғашқы жеңісті Арлан Жаңабай сыйлады

Арлан Жаңабай, триатлон, Жапония, Азия ойындары, қола медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2026 09:14 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындарында алғашқы медаліне қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, триатлоннан ерлер арасындағы жарыста қазақстандық спортшы Арлан Жаңабай қола жүлдегер атанды.

Ол жарыс жолын 53:11 уақытта бағындырды. Мәреге бірінші болып жапониялық Ходзё Такуми жетіп, ол 52:56 уақыт нәтижесін көрсетті. Екінші орынды қытайлық Чжан Сижуй иеленді - 53:05.

Қазақстанның тағы бір өкілі Аян Бейсенбаев жарысты тоғызыншы орынмен аяқтады.

Осылайша, бұл қола медаль Қазақстан құрамасының Азиада-2026 ойындарындағы алғашқы жүлдесі болды.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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