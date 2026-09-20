2026 жылғы Азиадада Қазақстан нысана көздеуден үздік ондыққа енді
Сурет: olympic.kz
Қазақстан әйелдер құрамасы нысана көздеуден Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында 10 метр қашықтықтан пневматикалық мылтықпен ату сайысына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл бәсекеде Қазақстан намысын Александра Ле, Елизавета Безрукова және Софья Шульженко қорғады.
Іріктеу кезеңінің қорытындысы бойынша, оның нәтижелері командалық есепке де енгізілді. Осылайша Қазақстан құрамасы 1879,9 ұпай жинап, алтыншы орынға ие болды.
Жекелей есепте спортшыларымыз финалға өте алмады. Александра Ле 15-орын, Елизавета Безрукова 22-орын, ал Софья Шульженко 28-орын алды.
Бұған дейін 2026 жылғы Азия ойындарында Қазақстанға алғашқы жеңісті Арлан Жаңабай сыйлағаны хабарланған. Ол қола медаль еншіледі. Ал алтын медальды елімізге тасжолдағы велоспорттан Рината Сұлтанова тарту етті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript