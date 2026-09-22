#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
447.85
513.46
5.31
Спорт

Бэлла Самашева Азиаданың қола медалі туралы: Туған күніме өзіме сыйлық жасадым

Бэлла Самашева Азиаданың қола медалі туралы: Туған күніме өзіме сыйлық жасадым, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 21:41 Сурет: olympic.kz
2026 жылғы Азия ойындарының қола жүлдегері Бэлла Самашева Аичи және Нагояда (Жапония) өтіп жатқан каратэ жарысындағы өнеріне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық каратэші 55 келіге дейінгі салмақта үшінші орын алды. Қола медаль үшін өткен жекпе-жекте Самашева Өзбекстан өкілі Севинч Рахимованы жеңді.

"Қатты қуанып тұрмын. Бұл медальға жету жолы оңай болған жоқ. Әрине, алтын медаль алғым келді. Бірақ қола жүлдеге қол жеткіздім. Бұл тек менің ғана емес, жеке жаттықтырушым Берік Хасеновтің де еңбегі. Біз бірнеше жыл бойы бірге жұмыс істедік, талай қиындықты еңсердік, жарақаттар да болды. Соның бәріне қарамастан, қола медаль жеңіп алдық.

Жартылай финалда Малайзия спортшысымен кездестім. Оған дейін онымен ешқашан жұдырықтасып көрмеген едім. Сондықтан бұл жекпе-жек сәл қиын болды. Ал қола медаль үшін өзбекстандық спортшымен кездестім. Ол өткен Азия ойындарының жеңімпазы болатын. Оны жеңе алдым. Жекпе-жектер жақсы өтті.

Мен каратэге 8 жасымда келдім. Қазір осы спортпен айналысып жүргеніме шамамен 13 жыл болды. Оның үстіне, бүгін мен үшін ерекше күн. Бүгін туған күнім. Өзіме осындай керемет сыйлық жасадым деуге болады. 22 жасқа толдым.

Ең алдымен мені әрдайым қолдап, маған сенген ата-анама алғыс айтқым келеді. Туыстарыма және жалпы Қазақстан құрамасына шексіз ризамын. Команданың дәрігері мен психологына да көп рақмет",- деді спортшы.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бэлла Самашева
11:07, 21 қазан 2023
Бэлла Самашева – Бүкіләлемдік жауынгерлік өнер ойындарының күміс жүлдегері
Қазақстан спорттық гимнастикадан Азия ойындарында үш финалға өтті
19:40, 21 қыркүйек 2026
Қазақстан спорттық гимнастикадан Азия ойындарында үш финалға өтті
Бессайыс, Азиада, 2026, Қазақстан, ерлер құрамасы, қола медаль
13:07, 20 қыркүйек 2026
Азиада-2026: Қазақстан ерлер құрамасы қазіргі бессайыстан қола медаль еншіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Усман Нурмагомедов
22:20, Бүгін
Усман Нурмагомедов обратился к Джону Джонсу после боя Стивсона на UFC 331
Григорий Пономарёв
21:43, Бүгін
Жена экс-чемпиона Fight Nights Пономарёва впервые высказалась после смерти бойца
ХК &quot;Барыс&quot;
21:02, Бүгін
Стал известен состав "Барыса" на матч КХЛ с московским "Динамо"
Асу Алмабаев
20:29, Бүгін
Официально объявлены соперник и дата следующего боя Асу Алмабаева
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: