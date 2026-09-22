Бэлла Самашева Азиаданың қола медалі туралы: Туған күніме өзіме сыйлық жасадым
Қазақстандық каратэші 55 келіге дейінгі салмақта үшінші орын алды. Қола медаль үшін өткен жекпе-жекте Самашева Өзбекстан өкілі Севинч Рахимованы жеңді.
"Қатты қуанып тұрмын. Бұл медальға жету жолы оңай болған жоқ. Әрине, алтын медаль алғым келді. Бірақ қола жүлдеге қол жеткіздім. Бұл тек менің ғана емес, жеке жаттықтырушым Берік Хасеновтің де еңбегі. Біз бірнеше жыл бойы бірге жұмыс істедік, талай қиындықты еңсердік, жарақаттар да болды. Соның бәріне қарамастан, қола медаль жеңіп алдық.
Жартылай финалда Малайзия спортшысымен кездестім. Оған дейін онымен ешқашан жұдырықтасып көрмеген едім. Сондықтан бұл жекпе-жек сәл қиын болды. Ал қола медаль үшін өзбекстандық спортшымен кездестім. Ол өткен Азия ойындарының жеңімпазы болатын. Оны жеңе алдым. Жекпе-жектер жақсы өтті.
Мен каратэге 8 жасымда келдім. Қазір осы спортпен айналысып жүргеніме шамамен 13 жыл болды. Оның үстіне, бүгін мен үшін ерекше күн. Бүгін туған күнім. Өзіме осындай керемет сыйлық жасадым деуге болады. 22 жасқа толдым.
Ең алдымен мені әрдайым қолдап, маған сенген ата-анама алғыс айтқым келеді. Туыстарыма және жалпы Қазақстан құрамасына шексіз ризамын. Команданың дәрігері мен психологына да көп рақмет",- деді спортшы.