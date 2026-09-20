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Спорт

Азиада-2026: Қазақстан ерлер құрамасы қазіргі бессайыстан қола медаль еншіледі

Бессайыс, Азиада, 2026, Қазақстан, ерлер құрамасы, қола медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2026 13:07 Сурет: olympic.kz
Аичи мен Нагояда (Жапония) өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында қазіргі бессайыстан ерлер арасында финалдық сайыстар аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық құрама сапында ең үздік нәтижені Темірлан Абдраимов көрсетті. Ол 7-орынға жайғасты. Тихон Варехин 9-орынға тұрақтады. Лев Чувашов 13-орынға ие болса, Кирилл Стадник 18-сатыға табан тіреді.

Командалық сайыста Қазақстан құрамасы үздік үштікті түйіндеді. Алтын медаль Қытай құрамасына бұйырды. Ал Оңтүстік Корея екінші орын алды.

Айта кетейік, Қазақстан құрамасының еншісінде төрт медаль бар. Бұған дейін тасжолдағы велоспорттан Рината Сұлтанова мен Алексей Луценко алтын медаль жеңіп алса, триатлоншы Арлан Жаңабай қола алды.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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