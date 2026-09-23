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Спорт

Мәскеудегі жеңісті ойын: "Барыс" "Динамоны" 4:1 есебімен ұтты

Мәскеудегі жеңісті ойын: &quot;Барыс&quot; &quot;Динамоны&quot; 4:1 есебімен ұтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 13:47 Сурет: hcbarys.kz
"Барыс" ұзаққа созылған сырт алаңдағы ойындар сериясының соңғы матчында мәскеулік "Динамоға" қарсы кездесуін өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кирилл Савицкий төртінші звенода Кирилл Панюковты алмастырды. Ал қақпада қайтадан Андрей Шутов тұрды. Ол матч басталғаннан кейін 161 секунд өткенде ҚХЛ-дағы ойын уақытының 5 мың минуттық межесіне жетті.

Бірінші кезеңде командалар тартысты ойын өрнегін көрсетті. Алғашында "Динамо" сәл басымдыққа ие болғанымен, есепті қонақтар ашты. Екінші кезеңнің басында Гарретт Пилон өз соққысынан кейінгі қайтарым допты сәтті пайдаланды.

Кейін Никита Коростелёв басымдықты жүзеге асырып, Шутовтың 137 минут 40 секундқа созылған қақпасын голдан қорғау сериясын тоқтатты. "Барыс" бұған Пилонның екінші голымен жауап берді. Ол ыңғайсыз қолмен жасаған соққысымен Владислав Подъяпольскийді қапы қалдырды.

Қорытынды кезеңнің басында Джейк Масси елордалықтардың басымдығын еселей түсті. Ал матчтың соңғы нүктесін Джастин Бэйли қойды. Ол қарсыластың бос қақпасына шайба соқты.

Осылайша, "Барыс" маусымдағы алғашқы сырт алаңдағы ойындар сериясының қорытындысы бойынша мүмкін болған сегіз ұпайдың алтауын жинады.

"Динамо" (Мәскеу) – "Барыс" – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2):

  • 0:1 – 22:32 – Пилон (Масси, Бэйли)
  • 1:1 – 27:43 – Коростелёв (Пыленков, Сикьюра), басым құрамда
  • 1:2 – 33:25 – Пилон (Данияр, Маккошен)
  • 1:3 – 45:15 – Масси (Ляпунов, Логвин)
  • 1:4 – 58:37 – Бэйли (Масси, Морелли), бос қақпаға

Қақпашылар: Подъяпольский – Шутов.

25 қыркүйекте Михаил Кравец шәкірттері Астанада "Нефтехимикті" қабылдайды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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