#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
445.65
508.71
5.3
Спорт

Қазақстан шахматшылары алты дүркін Олимпиада чемпиондарымен тең түсті

Шахмат, Өзбекстан, қыздар, Қазақстан, Қытай, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 21:39 Сурет: ҚР Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі
Шахматтан Самарқанд қаласында өтіп жатқан 46-шы Олимпиаданың жетінші турында қатарынан алты жеңіске жеткен Қазақстан мен Қытай құрамалары өзара кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Туризм және спорт министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, еліміздің атынан 16 жастағы Елназ Қалиахмет бесінші жеңісіне қол жеткізсе, үшінші үстелде ойнаған Меруерт Камалиденова қарсыласына есе жіберді. Ал Бибісара Асаубаева мен Алуа Нұрман өз партияларында жеңімпазды анықтай алмады. Қорытынды есеп - 2:2.

Сонымен:

І-орында Қытай – 13 ұпай (6 жеңіс, 1 тең ойын)

ІІ-орында Қазақстан – 13 ұпай (6 жеңіс, 1 тең ойын).

Ерлер арасында Қазақстан құрамасы Сербияға төтеп бере алмады. Ертең 8-тур ойындары өтеді.

11 турдан тұратын жарыс 27 қыркүйек күні мәресіне жетеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Бибісара Асаубаева Үндістандағы Global Chess League турнирінде алғаш рет жеңіске жетті
12:10, 11 қыркүйек 2026
Бибісара Асаубаева Үндістандағы Global Chess League турнирінде алғаш рет жеңіске жетті
Алексей Луценко Азия ойындарының алты дүркін чемпионы атанып, тарихи рекорд орнатты
12:11, Бүгін
Алексей Луценко Азия ойындарының алты дүркін чемпионы атанып, тарихи рекорд орнатты
Бибісара Асаубаева Үндістандағы жарыста жеңіссіз қалды
10:45, 09 қыркүйек 2026
Бибісара Асаубаева Үндістандағы жарыста жеңіліп қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Далер Кузяев
22:34, Бүгін
"Ордабасы" опроверг интерес к экс-полузащитнику сборной России Кузяеву
Валерий Орехов
22:03, Бүгін
Голевая передача Орехова помогла "Металлургу" взять верх над "Салават Юлаевым" в КХЛ
Абылайхан Жусупов
21:37, Бүгін
Казахстанского боксёра Жусупова внесли в списки "Миртворца" после поддержки Головкина
ХК &quot;Снежные Барсы&quot;
21:14, Бүгін
"Снежные Барсы" разгромно проиграли "Омским Ястребам" в матче МХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: