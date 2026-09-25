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Спорт

Александр Бублик Андре Агассимен бірге жұмыс істеу туралы айтты

Александр Бублик Андре Агассимен бірге жұмыс істеу туралы айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 13:16 Сурет: Instagram/atphalle_official
Әлемнің 21-ракеткасы, қазақстандық Александр Бублик Лейвер кубогында әлемнің бұрынғы бірінші ракеткасы Андре Агассимен бірге жаттығу өткізгені туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz басылымының мәліметінше, Лейвер кубогы 25-27 қыркүйек аралығында Лондонда өтеді. Капитаны Андре Агасси болып табылатын Әлем құрамасының сапында қазақстандық Александр Бублик өнер көрсетеді. Команда құрамында сондай-ақ Алекс де Минаур, Брэндон Накашима, Тейлор Фриц, Лернер Тьен және Томми Пол бар.

"Ол маған көптеген кеңес берді. Онымен өте ұзақ жаттығу өткіздім. Чемпиондардың сенің ойының туралы не ойлайтынын, мүмкіндігіңнің шегін қалай бағалайтынын және қай тұста дамуға болатынын тыңдау өте жақсы. Теннисші үшін бұл – бірегей тәжірибе. Өйткені сені әдетте бапкер ретінде жұмыс істемейтін адам жаттықтырады. Меніңше, бұл шынымен қызықты. Мұндай тәжірибеден көп нәрсе үйренуге болады", – деді Бублик Агассимен бірге жұмыс істеуі туралы.

Еуропа құрамасының сапында Александр Зверев, Карлос Алькарас, Флавио Коболли, Каспер Рууд, Якуб Меншик және Рафаэль Ходар өнер көрсетеді. Капитаны – Янник Ноа.

Андре Агасси – америкалық атақты теннисші, әлемнің бұрынғы бірінші ракеткасы және 1996 жылғы Олимпиада чемпионы. Ол жекелей сында "Үлкен дулығаның" 8 турнирінде жеңіске жеткен. Агасси – мансаптық "Алтын дулығаны" (төрт "Үлкен дулыға" турнирі мен Олимпиада алтынын) жеңіп алған тарихтағы алғашқы ер теннисші. 2011 жылдан бері Халықаралық теннис даңқы залының мүшесі.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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