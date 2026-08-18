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Спорт

Александр Бублик әйел теннисшімен күш сынасуға дайын, бірақ бір шарт қойды

Александр Бублик, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 13:10 Сурет: Instagram/bublik
Қазақстанның бірінші ракеткасы Александр Бублик әйел теннисшімен күш сынасып, ойын-сауықтық матчқа қатысу мүмкін екендігі туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz басылымының мәліметінше, YouTube-тағы "Макарена" арнасына берген сұхбатында әлемдік рейтингте 13-орында тұрған қазақстандық теннисші қомақты сыйақы ұсынылса, ерлер мен әйелдер арасындағы тартысқа қатысуға дайын екенін айтты. Алайда оның пікірінше, кездесу тек ойын-сауық форматында өтуі керек.

Александрдың ойынша, ер адам мен әйел арасындағы толыққанды кәсіби теннис матчын өткізу қиын. Ол өткен жылы австралиялық Ник Кирьос пен Беларусь теннисшісі Арина Соболенконың кездесуін мысалға келтірді. Ол матчта Кирьос 6:3, 6:3 есебімен жеңіске жеткен.

"Қанша ақша беретініне байланысты. Жақсы ақша болса, келісер едім. Бірақ қыздарды ыңғайсыз жағдайға қалдырғым келмейді. Сондықтан бұл шоу болса, оны шынымен шоу ретінде өткізу керек. Мысалы, есепті өзгеше жасап, 10 ұпайға дейін ойнауға немесе UTS форматындағыдай түрлі бонустар қосуға болады", – деді Александр Бублик.

Қазақстандық теннисшінің пікірінше, классикалық матчта физикалық көрсеткіштердің айырмашылығына байланысты әйелдердің ер теннисшілерге қарсы мүмкіндігі төмен. Сондықтан мұндай кездесулерде спорттық нәтижеден гөрі көрерменге қызықты шоу жасауға басымдық берген жөн.

Бұған дейін Елена Рыбакинаның Цинциннатидегі WTA турнирінің 1/8 финалына шыққаны туралы жазған болатынбыз.

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