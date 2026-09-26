Ескекші Дмитрий Холмогоров Азиада-2026 ойындарында қола жүлде жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық ескекші Дмитрий Холмогоров Аичи және Нагояда (Жапония) өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында бірлік-байдаркамен 500 метрге жарыстың финалында мәреге үшінші болып жетті.
Шешуші жарыста Холмогоров қашықтықты 1 минут 44,453 секундта бағындырды.
Жарыста Өзбекстан өкілі Шахриёр Махкамов 1:43,642 нәтижесімен жеңіске жетті. Екінші орынды 1:44,433 көрсеткішімен Оңтүстік Корея спортшысы Джан Сан Вон иеленді.
Айта кетейік, бұған дейін Стелла Суханова да бірлік-байдаркамен 500 метрге жарыста үшінші орын алған болатын.
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