Қазақстан Азиада-2026 ойындарында көркем жүзуден медаль жеңіп алды
Қазақстанның көркем жүзуден құрама командасы Азиада жүлдегері атанды. Бұл туралы 2026 жылғы 28 қыркүйекте Ұлттық Олимпиада комитеті хабарлады.
Қазақстандық спортшылар аралас командалар арасындағы жарыста 216,7961 ұпай жинап, үшінші орынға ие болды.
Бірінші орынды 299,2117 ұпаймен Қытай құрамасы иеленді. Жапония 286,2688 ұпаймен екінші орын алды.
Қазақстан құрамасы сапында Наргиза Болатова, Виктор Друзин, Айгерім Құрманғалиева, Карина Магрупова, Ксения Макарова, Анна Павлецова, Валерия Столбунова, Ясмин Туякова, Даяна Джаманчалова және Жаклин Якимова өнер көрсетті.
Қазіргі уақытта Қазақстан құрамасының қоржынында 41 медаль бар: 9 алтын, 10 күміс және 22 қола. Жалпыкомандалық есепте Қазақстан бесінші орында тұр.
Бұған дейін семсерлесуден ерлер арасындағы Қазақстан ұлттық құрамасы алтын медаль жеңіп алып, 24 жылдан кейін алғаш рет Азиада чемпионы атанған еді.