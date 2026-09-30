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Спорт

Қазақстан қоржынында қанша медаль бар: 2026 жылғы Азия ойындарының бір күндік қорытындысы

2026 жылғы Азия ойындарының бір күндік қорытындысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 15:07 Сурет: ҚР ҰОК баспасөз қызметі
29 қыркүйекте Жапонияда өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы үш медаль жеңіп алды: бір күміс және екі қола, деп хабарлайды Zakon.kz.

Күміс медальді Қазақстан қоржынына Кристина Овчинникова салды. Жеңіл атлетикадан биіктікке секіру сайысының финалында қазақстандық спортшы 1,87 метр биіктікті бағындырды. Өзбекстан өкілі Барнохон Сайфуллаева 1,90 метр нәтижемен жеңіске жетті. Бұл туралы Ұлттық Олимпиада комитеті хабарлады.

Арайлым Шегенова 87 келіден жоғары салмақ дәрежесінде кураштан Оңтүстік Корея спортшысы Ким Мин Ёнмен белдесті. Жеңісті кореялық спортшы иеленді. Жарыс қорытындысы бойынша Арайлым Шегенова Азия ойындарының қола жүлдегері атанды.

Тағы бір қола медальді стенд атудан командалық трап бағдарламасында Қазақстан ерлер құрамасы жеңіп алды. Даниил Почивалов, Алишер Айсалбаев және Марк Почивалов 348 ұпай жинады. Кувейт құрамасы 355 ұпаймен жеңіске жетсе, 349 ұпай алған Катар күміс медаль иеленді.

Боксшы Айбек Оралбай 90 келіден жоғары салмақтағы финалға шықты. Жартылай финалда қазақстандық спортшы Үндістан өкілі Нарендерді жеңді.

Енді спортшы 2026 жылғы 2 қазанда алтын медаль үшін сынға түседі.

Ауыр атлетикадан Любовь Ковальчук тұғырдан бір қадам жерде қалды. Ол жұлқа көтеруде 115 келі, серпе көтеруде 152 келі көтерді. Қоссайыс қорытындысы бойынша 267 келі нәтижемен қазақстандық спортшы төртінші орын алды.

Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Азия ойындарының жартылай финалына шықты. Ширек финалда команда Оңтүстік Корея құрамасын 18:14 есебімен жеңді.

Қазақстанның волейболдан ерлер құрамасы жарысты жалғастырып жатыр. Топтық кезеңдегі кездесуде қазақстандықтар Өзбекстаннан 3:1 есебімен басым түсті.

Трек велоспортынан Қазақстан құрамасы финалға шықты.

30 қыркүйекте команда Оңтүстік Корея құрамасымен кездеседі.

Қазіргі уақытта Қазақстан құрамасының қоржынында 48 медаль бар: 9 алтын, 14 күміс және 25 қола. Жалпыкомандалық есепте Қазақстан сегізінші орында тұр.

Бұған дейін қазақстандық семсерлесушілер ел спорты мен 2026 жылғы Азия ойындарының тарихында алғаш рет тарихи жетістікке жеткені хабарлаған болатынбыз.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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