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Спорт

Балуан Шамиль Ожаев Азиаданы жүлдесіз аяқтады

Балуан Шамиль Ожаев Азиаданы жүлдесіз аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 20:45 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық балуан Шамиль Ожаев Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарының қола жүлдесі үшін күресті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Балуан 87 келіге дейінгі салмақта өзбекстандық Жалгасбай Бердимуратовпен күресті. Нәтижесінде өзбек балуаны 9:1 есебімен жеңіске жетті.

Ал Шамиль Ожаев жарысты жүлдесіз аяқтады.

Айта кетейік, бұған дейін Мейіржан Шермаханбет (67 келіге дейін) қола алған еді.

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Айдос Қали
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