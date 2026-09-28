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Спорт

Жеңіл атлет Аделина Земс Азия ойындарында күміс медаль еншіледі

Жеңіл атлетика, Жапония, Аделина Земс, Азия ойындары, күміс медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 17:10 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық жеңіл атлет Аделина Земс Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

400 метрге кедергілер арқылы жүгірудің финалында Земс қашықтықты 54,58 секундта бағындырып, өзінің жеке рекордын жаңартты.

Қазақстандық спортшы Мариам Каримнен 0,27 секундқа қалып, екінші орын алды. БАӘ өкілі 54,31 секунд нәтижесімен Азия ойындарының рекордын жаңартты.

Үшінші орынға Үндістан спортшысы Витья Рамрадж жайғасты. Ол да жеке рекордын жаңартып, 54,75 секунд уақыт нәтижесін көрсетті.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Елена Рыбакинаны III дәрежелі "Барыс" орденімен марапаттағаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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