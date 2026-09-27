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Спорт

Ауыр атлет Аянат Жұмағали Азия ойындарында күміс медаль еншіледі

Ауыр атлетика, Жапония, Аянат Жұмағали, Азия ойындары, күміс медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.09.2026 15:28 Сурет: ҚР Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі
Қазақстан ұлттық құрамасының өкілі Аянат Жұмағали Айчи–Нагояда (Жапония) өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы ауыр атлетикадан әйелдер арасында 77 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түсті.

"А" финалының қорытындысы бойынша Аянат Жұмағали екінші орын иеленіп, Қазақстан құрамасының қоржынына күміс медаль салды.

Бұл жүлде ұлттық құраманың төртжылдықтың басты құрлықтық додасындағы медаль қорын толықтырды.

XX жазғы Азия ойындары Айчи–Нагояда 2026 жылғы 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында өтіп жатыр.

Бұған дейін Ясмина Токсанбаева Қазақстанға Азия ойындарының тоғызыншы "алтынын" сыйлаған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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