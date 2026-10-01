Рыбакинаның Қытайдағы турнирдегі қарсыластары белгілі болды
Sports.kz мәліметінше, Рыбакина турнирлік тордың бірінші бөлігін бастап, жарысты екінші айналымнан бастайды.
Бұл бөлікте WTA рейтингінде жетінші орында тұрған Элина Свитолина, 33-орындағы Мария Саккари, 12-орындағы Белинда Бенчич, 107-орындағы София Кенин, 22-орындағы Анна Калинская, 55-орындағы Катерина Синякова және сегізінші ракетка Каролина Мухова да бар.
Арина Соболенко (WTA рейтингінде 2-орын) турнирлік тордың төртінші бөлігін бастап, Рыбакина сияқты жарысты екінші айналымнан бастайды. Беларусь теннисшісінің бұл бөліктегі ықтимал қарсыластары арасында Людмила Самсонова (39-орын), Даяна Ястремская (111-орын), Магдалена Френх (48-орын) және Наоми Осака (17-орын) бар.
Қазақстандық теннисші чемпиондық атаққа жету жолында топ-10 рейтингіндегі екі теннисшімен кездесуі мүмкін. Ал Соболенконың бұл бөліктегі ең жоғары рейтингі бар ықтимал қарсыласы – әлемнің 17-ракеткасы Наоми Осака.
China Open турнирінің негізгі кезеңі 30 қыркүйекте басталды. Рыбакина бірінші, ал Соболенко екінші нөмірлі себу алды.