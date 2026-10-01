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Спорт

Рыбакинаның Қытайдағы турнирдегі қарсыластары белгілі болды

Елена Рыбакина, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 13:16 Сурет: Instagram/wta
Қазақстандық бірінші ракетка Елена Рыбакина WTA 1000 санатындағы Бейжіңдегі China Open турнирінде басты бәсекелесі, Беларусь өкілі Арина Соболенкоға қарағанда күрделірек жеребеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sports.kz мәліметінше, Рыбакина турнирлік тордың бірінші бөлігін бастап, жарысты екінші айналымнан бастайды.

Бұл бөлікте WTA рейтингінде жетінші орында тұрған Элина Свитолина, 33-орындағы Мария Саккари, 12-орындағы Белинда Бенчич, 107-орындағы София Кенин, 22-орындағы Анна Калинская, 55-орындағы Катерина Синякова және сегізінші ракетка Каролина Мухова да бар.

Арина Соболенко (WTA рейтингінде 2-орын) турнирлік тордың төртінші бөлігін бастап, Рыбакина сияқты жарысты екінші айналымнан бастайды. Беларусь теннисшісінің бұл бөліктегі ықтимал қарсыластары арасында Людмила Самсонова (39-орын), Даяна Ястремская (111-орын), Магдалена Френх (48-орын) және Наоми Осака (17-орын) бар.

Қазақстандық теннисші чемпиондық атаққа жету жолында топ-10 рейтингіндегі екі теннисшімен кездесуі мүмкін. Ал Соболенконың бұл бөліктегі ең жоғары рейтингі бар ықтимал қарсыласы – әлемнің 17-ракеткасы Наоми Осака.

China Open турнирінің негізгі кезеңі 30 қыркүйекте басталды. Рыбакина бірінші, ал Соболенко екінші нөмірлі себу алды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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