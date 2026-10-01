Қазақстандық семсерлесушілердің тарихи маусымы: Руслан Құрбанов ерекше жетістіктің сырын айтты
Құрбановтың айтуынша, команда мүшелеріне маусымның ауқымын бірден түсіну оңай болмаған.
"Болған оқиғаның ауқымын түсіну үшін өзімізге де біраз уақыт қажет болды. Кейін ойлана келе, теннисте мұны "Үлкен дулыға", ал футболда "требл" деп атайтынын айта бастадық. Ал маусымның қызған шағында мұндай ой мүлде келмейді", – деді ол.
Спортшы маусым бойы команданың жарыстан жарысқа, жаттығудан жаттығуға көшіп отырғанын атап өтті.
"Біз жарыстан жарысқа, жаттығудан жаттығуға, бір оқу-жаттығу жиынынан екіншісіне ауысып, осындай қарқынға әбден үйреніп кеттік. Кейде болып жатқан оқиғалардың мәнін толық түсініп те үлгермейміз", – деді Руслан Құрбанов.
Оның сөзінше, жарыстар арасындағы үзіліс те өте аз болған. Мәселен, Жапониядан Қазақстанға оралған команда араға үш күн салмай Испаниядағы келесі оқу-жаттығу жиынына аттанған.
"Жапониядан Қазақстанға оралдық, арада үш күн өтпей жатып, Испаниядағы келесі оқу-жаттығу жиынына аттанамыз. Одан кейін тағы бір турнир күтіп тұр", – деді семсерлесуші.
Құрбанов команда бір маусымда Азия және әлем чемпионаттарында топ жарып, кейін Азия ойындарында да жеңіске жеткенінің тарихи жетістік екенін енді ғана сезіне бастағандарын айтты.
"Бір маусымның ішінде Азия және әлем чемпионаттарында топ жарып, Азия ойындарында да жеңіске жету – тарихи жетістік екенін енді ғана түсіне бастадық. Оның үстіне, мұндай нәтижеге командалық жарыста қол жеткізгеніміздің орны бөлек", – деді ол.
Семсерлесудегі командалық жарыстың ерекшелігі – спортшылардың бір-біріне тікелей тәуелді болуы. Руслан Құрбанов команда үшін "Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін" қағидасы жай ғана сөз емес екенін атап өтті.
"Семсерлесу туралы сөз болғанда, "Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін" деген қағида жиі айтылады. Біз үшін бұл – жай сөз емес, команданың басты қағидасы", – деді Құрбанов.
Оның айтуынша, маусым барысында әр спортшының физикалық және психологиялық жағдайы әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан бір жарыста команданы алға сүйреген спортшының орнын келесі күні басқа серіктесі басуы мүмкін.
"Маусым барысында спортшылардың жағдайы әртүрлі болады. Бір күні сенің қарқының жақсы болып, команданы алға сүйресең, келесі күні бұл міндетті серіктесің атқарады", – деді ол.
Құрбанов командадағы жас спортшылардың бірі Кирилл Проходовтың жетістігіне де тоқталды. Оның айтуынша, небәрі 19 жастағы спортшы қысқа уақыт ішінде команданың маңызды мүшесіне айналған.
"Кирилл Проходовтың көз алдымызда өскенін көру қуантады. Ол небәрі 19 жаста. Бүгінде Кирилл тәжірибелі спортшылардың жанындағы жас жігіт қана емес, команданың толыққанды мүшесі", – деді семсерлесуші.
Құрбанов Проходовтың жауапкершілікті өз мойнына алып, жоғары деңгейдегі жарыстарда нәтиже көрсете алатынын атап өтті.
"Ол жауапкершілікті өз мойнына алып, ең жоғары деңгейдегі жарыстарда нәтиже көрсете алады", – деді ол.
Спортшының пікірінше, Қазақстан құрамасының нағыз командалық мінезі 2026 жылғы Азия ойындарының финалында айқын көрінді. Финалда қазақстандықтар қарсыластарынан тоғыз ұпайға қалып қойған. Алайда команда мүшелерінің ешқайсысы жеңіліс туралы ойламаған.
"Меніңше, Азия ойындарының финалы командамыздың қандай екенін айқын көрсетті. Біз қарсыласымыздан тоғыз ұпайға қалып қойдық. Бірақ ешқайсымыз бәрі аяқталды деп ойлаған жоқпыз", – деді Құрбанов.
Әр спортшы өз кезегінде бар күшін салып, команданың есебін теңестіруге тырысқан.
"Әрқайсымыз айқасқа шығып, өз міндетімізді орындадық. Соның нәтижесінде 43:42 есебімен жеңіске жеттік", – деді ол.
Руслан Құрбанов тарихи маусымнан кейін команданың басты міндеті қол жеткізген нәтижеге тоқмейілсіп қалмау екенін айтты.
"Қазір ең бастысы – тарих жасадық деген сезіммен тоқтап қалмау. Бұл маусым біздің қандай нәтижеге қол жеткізе алатынымызды көрсетті", – деді спортшы.
Ал команданы алда одан да маңызды сынақ күтіп тұр. Құрбановтың айтуынша, ендігі мақсат – Олимпиада ойындарына іріктеуден өтіп, Лос-Анджелеске жолдама алу.
"Алда ең маңызды кезең – Олимпиада ойындарына іріктеу және Лос-Анджелеске апарар жол күтіп тұр", – деді Руслан Құрбанов.
Айта кетейік, 2026 жылғы Азия ойындарында Қазақстан атынан семсерлесуден ерлер арасындағы командалық жарыста Руслан Құрбанов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов және Ерлік Сертай өнер көрсетті. Қазақстандық семсерлесушілердің Азия ойындарындағы алтыны осы маусымдағы үшінші ірі командалық жеңісі болды. Бұған дейін олар Азия және әлем чемпионаттарында топ жарған еді.
Маусым бойы ұлттық құрамаға Никита Жулинский де қолдау көрсетті.