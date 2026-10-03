Қазақстан құрамасы дзюдодан Азия ойындарының финалына шықты
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы дзюдодан Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарының финалында бақ сынайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандастарымыз аралас командалық бәсекенің жартылай финалында Оңтүстік Кореяны 4:3 есебімен жеңді.
Ұлттық құрамаға жеңіс ұпайын Аида Тойшыбекова әкелді.
Осылайша қазақстандықтар Азиаданың финалында Жапония құрамасымен алтын жүлдені сарапқа салады.
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