#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
447.73
502.98
5.35
Спорт

Қазақстан құрамасы дзюдодан Азия ойындарының финалына шықты

Қазақстан құрамасы дзюдодан Азия ойындарының финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2026 12:18 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы дзюдодан Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарының финалында бақ сынайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандастарымыз аралас командалық бәсекенің жартылай финалында Оңтүстік Кореяны 4:3 есебімен жеңді.

Ұлттық құрамаға жеңіс ұпайын Аида Тойшыбекова әкелді.

Осылайша қазақстандықтар Азиаданың финалында Жапония құрамасымен алтын жүлдені сарапқа салады.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Министерство обороны РК, МО РК
14:43, Бүгін
Тоқаев Қорғаныс министрлігіндегі үш басшыны қызметінен босатты
Ажар Асхат дзюдодан Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды
17:10, 01 қазан 2026
Ажар Асхат дзюдодан Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды
Азия ойындары-2026: Қазақстан құрамасы жүзуден жүлдеге бір қадам жетпей қалды
17:05, 22 қыркүйек 2026
Азия ойындары-2026: Қазақстан құрамасы жүзуден жүлдеге бір қадам жетпей қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: asiangames2026.org
15:22, Бүгін
Регбистки из Казахстана уверенно обыграли Индию в матче за пятое место на Азиаде-2026
Нуркожа Кайпанов
15:05, Бүгін
Нуркожа Кайпанов всухую одолел борца из Индии и завоевал "бронзу" на Азиаде в Японии
Фото: Сали Сабиров, НОК РК
14:49, Бүгін
Сборная Казахстана уступила Японии в финале командного турнира по дзюдо на Азиаде-2026
sportarena.kz
14:18, Бүгін
Усман Нурмагомедов превзошёл Илию Топурию в списке лучших молодых бойцов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: