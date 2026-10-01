#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
440.86
500.77
5.27
Спорт

Ажар Асхат дзюдодан Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды

Ажар Асхат дзюдодан Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 17:10 Сурет: olympic.kz
Дзюдодан Қазақстан құрамасының өкілі Ажар Асхат Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарының финалында жеңіліп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жерлесіміз 70 келіге дейінгі салмақтың ақтық бәсекесінде жапониялық Рин Маедамен кездесті.

Белдесуде Жапония өкілі басымдық танытып, жеңімпаз атанды.

Ал Ажар Асхат жарысты күміс жүлдемен аяқтады.

Айта кетейік, бұған дейін Әбиба Әбужақынова (48 келіге дейін), Елдос Сметов (60 келіге дейін), Әділет Алмат (81 келіге дейін) күміс алған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Азиада-2026: дзюдошы Әділет Алмат күміс жүлде иеленді
17:54, Бүгін
Азиада-2026: дзюдошы Әділет Алмат күміс жүлде иеленді
Әбиба Әбужақынова дзюдодан Азия ойындарының екі дүркін күміс жүлдегері атанды
17:29, 30 қыркүйек 2026
Әбиба Әбужақынова дзюдодан Азия ойындарының екі дүркін күміс жүлдегері атанды
Таеквондо, Жаңабек Шамұратов, Азия ойындары, күміс медаль
17:51, 25 қазан 2025
Таеквондошы Жаңабек Шамұратов Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа на битве взглядов
17:34, Бүгін
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа получат космический гонорар за бой в Уэльсе
Юношеская сборная Казахстана U-19 проиграла Польше на международном турнире по футболу
17:12, Бүгін
Молодёжная сборная Казахстана по футболу проиграла Польше на международном турнире
Soccer365.ru спрогнозировал победителя матча Казахстан - Молдова в Лиге наций
16:59, Бүгін
Soccer365.ru спрогнозировал победителя матча Казахстан - Молдова в Лиге наций
Сборная Казахстана по велоспорту на треке на Азиаде-2026
16:40, Бүгін
Велогонщик Алишер Жумакан был близок к медали Азиады, но стал четвёртым в "омниуме"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: