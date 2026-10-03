Нилуфар Раимова Азия ойындарында қола жүлде жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Әйелдер күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Нилуфар Раимова Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында жеңіс тұғырына көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық балуан 57 келіге дейінгі салмақта қола жүлде үшін өткен белдесуде Шри-Ланка өкілі Нетми Ахинса Фернандоны айқын басымдықпен жеңді.
Осылайша Нилуфар Раимова Қазақстан құрамасының қоржынына кезекті қола медальді салды.
Айта кетейік, бұған дейін Нұрқожа Қайпанов (74 келіге дейін) қола алды.
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