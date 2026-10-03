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Спорт

Нилуфар Раимова Азия ойындарында қола жүлде жеңіп алды

Нилуфар Раимова Азия ойындарында қола жүлде жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2026 17:33 Сурет: olympic.kz
Әйелдер күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Нилуфар Раимова Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында жеңіс тұғырына көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық балуан 57 келіге дейінгі салмақта қола жүлде үшін өткен белдесуде Шри-Ланка өкілі Нетми Ахинса Фернандоны айқын басымдықпен жеңді.

Осылайша Нилуфар Раимова Қазақстан құрамасының қоржынына кезекті қола медальді салды.

Айта кетейік, бұған дейін Нұрқожа Қайпанов (74 келіге дейін) қола алды.

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Айдос Қали
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