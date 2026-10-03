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Спорт

Қазақстан су добынан Азия ойындарында күміс жүлдеге қол жеткізді

Қазақстан су добынан Азия ойындарында күміс жүлдеге қол жеткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2026 17:06 Сурет: olympic.kz
Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында жеңіс тұғырына көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық су добы шеберлері финалға дейін жетіп, Жапония құрамасымен жолықты.

Төрт кезеңнің қорытындысы бойынша жапониялық спортшылар 24:7 есебімен жеңіске жетті.

Ал Қазақстан командасы 2026 жылғы Азия ойындарын күміс медальмен қорытындылады.

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Айдос Қали
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