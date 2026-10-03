Қазақстан су добынан Азия ойындарында күміс жүлдеге қол жеткізді
Сурет: olympic.kz
Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында жеңіс тұғырына көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық су добы шеберлері финалға дейін жетіп, Жапония құрамасымен жолықты.
Төрт кезеңнің қорытындысы бойынша жапониялық спортшылар 24:7 есебімен жеңіске жетті.
Ал Қазақстан командасы 2026 жылғы Азия ойындарын күміс медальмен қорытындылады.
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