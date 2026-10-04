#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
447.73
502.98
5.35
Спорт

Азиада-2026: Қазақстанның жүлдегер спортшыларына қанша сыйақы берілетіні белгілі болды

Теңге, сыйақы, Азиада, 2026, Қазақстан, спортшылар, алтын медаль, күміс медаль, қола медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.10.2026 14:05 Сурет: Zakon.kz
Жапонияда өткен ХХ жазғы Азия ойындарында жүлдегер атанған Қазақстан спортшыларына ақшалай сыйақы төленеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Туризм және спорт министрлігінің бұйрығына сәйкес, Азия ойындарында алтын медаль иеленген спортшыға 10 мың доллар, күміс жүлдегерге 5 мың доллар, ал қола медаль иегеріне 3 мың доллар көлемінде сыйақы қарастырылған. Төлемдер теңгемен жүзеге асырылады.

Мәселен, командалық спорт түрлерінде сыйақы барлық мүшеге теңдей бөлінеді. Яғни, жалпымедалдық есепте бір ғана марапат жазылғанымен, команданың әрбір спортшысы жүлде сомасын толық көлемде алады. Егер 15 адамнан тұратын команда күміс медаль жеңіп алса, онда оның әрбір қатысушысы 5 мың доллардан алады, ал жалпы төлем 75 мың долларды құрайды.

Бапкерлер үшін жеке сыйақылар қарастырылған: алтын - 5 мың, күміс - 3 мың және қола үшін 2 мың доллар. Теңгеге шаққанда бір медальдің сомасы келесідей: алтын — шамамен 4,48 млн теңге, күміс — 2,24 млн, қола — 1,34 млн теңге.

Айта кетсек, Қазақстан құрамасы Аичи–Нагоя Азия ойындарын 84 медальмен аяқтады. Оның ішінде 12 алтын, 24 күміс және 48 қола жүлде бар. Бұл нәтиже Қазақстанға жалпы медаль кестесінде сегізінші орын алуға мүмкіндік берді.

Осы жағынан алғанда, спортшыларға берілетін төлемдердің жалпы сомасы 545 мың долларды, яғни 4 қазандағы бағам бойынша шамамен 244 012 850 теңгені құрайды. Бұл - бапкерлердің сыйақыларын есепке алмағанның өзіндегі сома. Олардың төлемдері бөлек есептеледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина, Бейжің, Қытай, WTA-1000 турнирі, сыйақы
14:50, Бүгін
Бейжіңдегі WTA-1000 турнирі: Рыбакинаның қанша табыс тапқаны белгілі болды
Азия ойындары
15:26, 08 қазан 2023
Азиада жүлдегерлері қанша сыйақы алады
Азиада-2026: волейболдан Қазақстан құрамасының қарсыластары белгілі болды
21:41, 23 шілде 2026
Азиада-2026: волейболдан Қазақстан құрамасының қарсыластары белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Новак Джокович сыграет Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Пекине
19:01, Бүгін
Джокович одолел Зверева в четвертьфинале ATP-500 в Пекине
&quot;Барыс&quot; сыграет со &quot;Спартаком&quot; в КХЛ
18:33, Бүгін
"Барыс" назвал состав на матч со "Спартаком" в КХЛ
Григорий Ломакин сыграет за выход в основную сетку турнира в Унине
18:04, Бүгін
Григорий Ломакин вышел в финал квалификации турнира в китайском Унине
Жоламан Шаршенбеков выступил с заявление перед чемпионатом мира-2026 в Астане
17:33, Бүгін
Борец из Кыргызстана Жоламан Шаршенбеков не выступит на ЧМ в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: