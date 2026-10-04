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Спорт

Дзюдошы Шерзод Давлатов Олимпиада жүлдегерін жеңіп, әлем чемпионатының финалына шықты

Дзюдошы Шерзод Давлатов Олимпиада жүлдегерін жеңіп, әлем чемпионатының финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.10.2026 18:13 Сурет: IJF
Қазақстандық дзюдошы Шерзод Давлатов Бакуде (Әзербайжан) өтіп жатқан әлем чемпионатының жартылай финалында сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 60 келіге дейінгі салмақта 2024 жылғы Олимпиаданың қола жүлдегері жапониялық Рюдзю Нагаяманы жеңді.

Осылайша Шерзод Давлатов әлем чемпионатының алтын медалі үшін бақ сынайды.

Еске салайық, бұған дейін Жапонияда ХХ жазғы Азия ойындарының ресми жабылу салтанаты өткенін жазған едік.

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Айдос Қали
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