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Спорт

Қазақстандық дзюдошылар әлем чемпионатының екінші жарыс күнінде жүлдесіз қалды

Қазақстандық дзюдошылар әлем чемпионатының екінші жарыс күнінде жүлдесіз қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 17:10 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының дзюдошылары Бакуде (Әзербайжан) өтіп жатқан әлем чемпионатының екінші жарыс күнінде бақ сынады.

66 келіге дейінгі салмақта Нұрқанат Серікбаев екінші айналымда жапониялық Такеши Такеокаға жол берді.

Ал Ақылжан Жұбатқанов дәл осы салмақта тәжікстандық Нурали Эмомалиден жеңіліп қалды.

Осылайша қос дзюдошы әлем чемпионатындағы жарыс жолын аяқтады.

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Айдос Қали
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