#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
454.98
509.53
5.37
Спорт

Анарбеков Ұлттар лигасындағы матчта Заруцкийдің орнын басуы мүмкін

Анарбеков Ұлттар лигасындағы матчта Заруцкийдің орнын басуы мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 14:25 Сурет: X/Scout1zm
Джон ван ’т Схип Қазақстан құрамасының негізгі құрамына бірден сегіз өзгеріс енгізеді. Соның бірі Темірлан Анарбековке қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, 22 жастағы "Қайрат" қақпашысы Қазақстан құрамасының қақпасын қорғайды.

Эльдар Аманбаевтың мәліметінше, Темірлан Анарбеков бүгін, 2026 жылғы 6 қазанда Фарер аралдарына қарсы өтетін матчта ұлттық құраманың негізгі құрамында алаңға шығады. Ойын Ұлттар лигасы аясында "Астана Аренада" өтеді. Жалпы, бас бапкер Джон ван ’т Схип ұлттық құраманың негізгі құрамына бірден сегіз өзгеріс енгізеді.

Бұған дейін Астанада Ұлттар лигасының үшінші турында Қазақстан құрамасы Молдова командасымен кездесті. Матч қонақтардың 2:1 есебімен жеңісімен аяқталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Темірлан Анарбеков &quot;Ақтөбеге&quot; қарсы матчта жақ сүйегін сындырып алды
21:53, 14 қыркүйек 2025
Темірлан Анарбеков "Ақтөбеге" қарсы матчта жақ сүйегін сындырып алды
Темірлан Анарбеков – қазақстандық футболдың жаңа жұлдызы: &quot;Қайрат&quot; қақпашысы туралы не білеміз
12:59, 27 тамыз 2025
Темірлан Анарбеков – қазақстандық футболдың жаңа жұлдызы: "Қайрат" қақпашысы туралы не білеміз
Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының жаңа бас бапкерінің есімі белгілі болды
13:30, 07 тамыз 2026
Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының жаңа бас бапкерінің есімі белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Вне нашего контроля&quot;: Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
15:04, Бүгін
"Вне нашего контроля": Джордж Расселл оценил свои шансы на титул после схода в Бахрейне
Церемония закрытия XX летних Азиатских игр в Японии
14:54, Бүгін
"Золото" на миллион: альтернативная медальная таблица Азиады-2026
Абдумалик Халоковпосле победы в финале Азиатских игр-2026
14:47, Бүгін
"Наша цель - золото Азиады в боксе. У узбеков - трёхкратный чемпион Олимпиады": Омурзаков
Забит Магомедшарипов
14:41, Бүгін
Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой RAF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: