Анарбеков Ұлттар лигасындағы матчта Заруцкийдің орнын басуы мүмкін
Сурет: X/Scout1zm
Джон ван ’т Схип Қазақстан құрамасының негізгі құрамына бірден сегіз өзгеріс енгізеді. Соның бірі Темірлан Анарбековке қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz мәліметінше, 22 жастағы "Қайрат" қақпашысы Қазақстан құрамасының қақпасын қорғайды.
Эльдар Аманбаевтың мәліметінше, Темірлан Анарбеков бүгін, 2026 жылғы 6 қазанда Фарер аралдарына қарсы өтетін матчта ұлттық құраманың негізгі құрамында алаңға шығады. Ойын Ұлттар лигасы аясында "Астана Аренада" өтеді. Жалпы, бас бапкер Джон ван ’т Схип ұлттық құраманың негізгі құрамына бірден сегіз өзгеріс енгізеді.
Бұған дейін Астанада Ұлттар лигасының үшінші турында Қазақстан құрамасы Молдова командасымен кездесті. Матч қонақтардың 2:1 есебімен жеңісімен аяқталды.
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