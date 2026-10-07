Фарер аралдары Қазақстанмен ойында жеңісті қалай жіберіп алғанын түсіндірді
Сурет: Instagram/kff_team
Roysni.fo сайты Қазақстан-Фарер аралдары арасындағы Ұлттар лигасының төртінші турында өткен 2:2 есебіндегі тең ойынға талдау жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sports.kz жазуынша, фарерлік БАҚ өкілдері Қазақстандағы жеңіске команданың ойыншылары жіберген жеке қателіктер кедергі болғанын атап өтті.
"Фарер аралдарының құрамасы кей сәттерде қарсыласынан толық басым түсіп, екі гол соқты. Петур Кнудсен баспен әдемі гол салса, Геза Тури нағыз шедевр жасады. Алайда кейін Мартин Агнарссон қажетсіз екінші сары қағаз алып, алаңнан қуылды. Осыдан кейін алаң иелерінде үміт пайда болды. Әсіресе 2:2 есебіндегі голдың мүлде болмауы керек болғаны өкінішті. Бұл халықаралық деңгейде жағдайдың қаншалықты тез өзгеретінін және қателіктердің қаншалықты жылдам жазаланатынын көрсетеді. Тіпті сол кезде Фарер аралдарының құрамасы жалпы алғанда алаң иелерінен әлдеқайда жақсы көрінген Қазақстандағы матчта да", – деп жазды сайт.
Осы тең ойыннан кейін Фарер аралдарының құрамасында төрт ұпай, ал Қазақстан құрамасында екі ұпай бар.
Бұған дейін Қазақстан мен Фарер аралдарының Ұлттар лигасындағы драмалық аяқталған ойыны туралы жазған болатынбыз.
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