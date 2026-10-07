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Спорт

Дзюдошы Абылайхан Жұбаназар финалда қарсыласына жол беріп алды

Абылайхан Жұбаназар, Баку, финал, дзюдо, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 23:09 Сурет: olympic.kz
Әзірбайжан астанасы Баку қаласында дзюдодан әлем чемпионаты өз жалғасын табуда. Қазақстандық дзюдошы Абылайхан Жұбаназар әлем чемпионатының қола жүлдесі үшін таласта есе жіберіп, турнирді бесінші орынмен аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

81 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Жұбаназар жарыстың финалына дейін жетіп, қола медальға таласуға мүмкіндік алған болатын.

Үшінші орынға таласты белдесуде оның қарсыласы әзірбайжандық спортшы Омар Раджабли басым түсті. Осылайша турнир қожайыны жеңіске жетіп, қазақстандық спортшы жүлдеден қағылды.

Бұған дейін қазақстандық дзюдошылар әлем чемпионатының екінші жарыс күнінде жүлдесіз қалғанын жазғанбыз.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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