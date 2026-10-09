Елена Рыбакина өзін үш сөзбен сипаттады
Сурет: Instagram/lenarybakina
Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина өзінің болмысын жақсы сипаттайтын үш қасиетті атады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz басылымының жазуынша, теннисші бұл сұраққа WTA үшін түсірілген бейнероликте журналистердің сұрағына жауап берген.
"Сабырлы, жарысқанды жақсы көретін, сүйкімді", – деді Рыбакина.
Жақында Рыбакина Бейжіңде өткен WTA-1000 турнирінің екінші айналымында әлемдік рейтингте 118-орында тұрған армениялық Алина Чараевадан 6:3, 4:6, 3:6 есебімен жеңіліп қалды.
Қазақстандық теннисші 2026 жылғы 14 қыркүйекте US Open – 2026 турнирінде жеңіске жеткеннен кейін WTA рейтингінде бірінші орынға көтерілді. АҚШ ашық чемпионатының финалында ол Беларусь өкілі Арина Соболенконы 6:4, 5:7, 6:2 есебімен жеңді.
Бұған дейін Соболенко мансабындағы ерекше оқиғаға байланысты жанкүйерлеріне үндеу жасағаны туралы жазған едік.
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