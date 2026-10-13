Қазақстандық жас дзюдошылар Тәжікстандағы халықаралық турнирге қатысады
Ерлер құрамасында:
60 келіге дейін: Сейтжан Маметов, Әкежан Әбдіманап
66 келіге дейін: Мұхаммедәлі Жылқайдар, Бақдәулет Қабдешов
73 келіге дейін: Әмір Рахимжанов, Темірлан Кенжәлиев
81 келіге дейін: Мырзатай Қыдырбай, Ералы Кеңесқан
90 келіге дейін: Діннұр Көреген, Ерасыл Черияздан
100 келіге дейін: Берікбол Жұмабеков 100 келіден жоғары: Бейбарыс Сұлтан, Шерхан Алпанов
Қыздар құрамасында:
48 келіге дейін: Ұлбосын Әбдукаримова, Злата Швайгерт
57 келіге дейін: Кира Хегай, Мұслима Қобландықызы
63 келіге дейін: Нұрсезім Тұрлыбек
70 келіге дейін: Гүлдана Мәлен
78 келіге дейін: Салтанат Ахметова
78 келіден жоғары: Аймзада Думанқызы, Рамиля Арстанбекова
Гран-при кезеңі 24–25 қазанда өтеді.
Бұған дейін Черногорияда өтетін бокстан U19 әлем чемпионатында Қазақстан атынан кімдер сынға түсетінін хабарлаған болатынбыз.