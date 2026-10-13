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Спорт

Қазақстандық жас дзюдошылар Тәжікстандағы халықаралық турнирге қатысады

Қазақстандық жас дзюдошылар Тәжікстандағы халықаралық турнирге қатысады, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 12:16 Сурет: olympic.kz
Тәжікстанның Душанбе қаласында жасөспірімдер мен жасөспірім қыздар арасында дзюдодан Гран-при кезеңі өтеді. Жарысқа Қазақстан құрамасының спортшылары да қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ерлер құрамасында:

60 келіге дейін: Сейтжан Маметов, Әкежан Әбдіманап

66 келіге дейін: Мұхаммедәлі Жылқайдар, Бақдәулет Қабдешов

73 келіге дейін: Әмір Рахимжанов, Темірлан Кенжәлиев

81 келіге дейін: Мырзатай Қыдырбай, Ералы Кеңесқан

90 келіге дейін: Діннұр Көреген, Ерасыл Черияздан

100 келіге дейін: Берікбол Жұмабеков 100 келіден жоғары: Бейбарыс Сұлтан, Шерхан Алпанов

Қыздар құрамасында:

48 келіге дейін: Ұлбосын Әбдукаримова, Злата Швайгерт

57 келіге дейін: Кира Хегай, Мұслима Қобландықызы

63 келіге дейін: Нұрсезім Тұрлыбек

70 келіге дейін: Гүлдана Мәлен

78 келіге дейін: Салтанат Ахметова

78 келіден жоғары: Аймзада Думанқызы, Рамиля Арстанбекова

Гран-при кезеңі 24–25 қазанда өтеді.

Бұған дейін Черногорияда өтетін бокстан U19 әлем чемпионатында Қазақстан атынан кімдер сынға түсетінін хабарлаған болатынбыз.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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