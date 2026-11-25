Қазақстандық дзюдошылар кадеттер арасында Гран-при кезеңінде бес медаль жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Ташкентте (Өзбекстан) кадеттер арасында дзюдодан Гран-при кезеңі өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған бәсекеде ұлттық құрама спортшылары бес медаль жеңіп алды.
Әдия Жанахмет 40 келіге дейінгі салмақта қарсылас шақ келтірмей алтын медаль жеңіп алды.
Ернат Кеңесбек (55 келіге дейін) және Аслан Ерғалиев (60 келіге дейін) күміс жүлдеге ие болды.
Ал Ғабит Расулхан (60 келіге дейін) және Ерік Үсенов (66 келіге дейін) жарысты қола жүлдемен аяқтады.
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