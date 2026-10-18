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Спорт

МЛС чемпионаты. Төрт минутта дубль жасаған Месси өз командасына жеңіс сыйлады

Месси, дубль, Интер Майами, МЛС, Атлант, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2026 09:44 Сурет: Instagram/InterMiamiCF
2026 жылғы 18 қазанға қараған түні қазақстандық уақытпен таңертең америкалық "Интер Майами" футбол клубы МЛС тұрақты чемпионаты аясында сырт алаңда "Атлантаны" 3:1 есебімен тізе бүктірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Есепті қонақтар бірінші таймның аяғында ашты, мексикалық жартылай қорғаушысы Херман Бертераме көзге түсе білді.

Тағы да ол екінші таймда, 56-минутта Лионель Мессиге нәтижелі пас берді. Ал 39 жастағы аргентиналыққа бірден дубль жасауға небәрі төрт минут жеткілікті болды.

Алаң иелері матчтың соңына таман пенальтиді сәтті орындап, Фаф Пиконың арқасында бір доптың айырмасын қысқартты.

Нәтижесінде "Интер Майами" 55 ұпай жинап, МЛС турнир кестесінің үшінші орынына жайғасты.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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