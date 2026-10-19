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Спорт

Қазақстандық семсерлесушілер Ресейді жеңіп, әлем кубогы кезеңінде алтын медаль иеленді

Қазақстандық семсерлесушілер Мароккодағы әлем кубогы кезеңінде алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 08:56 Сурет: olympic.kz
Марокконың Касабланка қаласында өтіп жатқан семсерлесуден әлем кубогы кезеңінде Қазақстан ерлер құрамасы жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Командалық сайыстың финалында қазақстандық шпагашылар Ресей құрамасын 45:40 есебімен жеңді.

Айта кетейік, Қазақстан құрамасы ширек финалда Мысырдан басым түссе, жартылай финалда Францияны жеңді. Сонымен қатар жарыс барысында Түркия мен Гонконг құрамаларын да тізе бүктірді.

Ұлттық құрама сапында Александр Федотов, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов және Вадим Шарлаимов өнер көрсетті.

Еске салайық, Қазақстан ерлер құрамасы семсерлесуден 2026 жылы Жапонияда өткен Азия ойындарында алтын медаль жеңіп алған еді. Сондай-ақ осы маусымда қазақстандық семсерлесушілер Азия және әлем чемпионы атанды.

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Айдос Қали
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