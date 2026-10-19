Мерей Базарбаев еркін күрестен жастар арасында әлем чемпионы атанды
Сурет: UWW
Еркін күрестен Қазақстан құрамасының өкілі Мерей Базарбаев АҚШ-тың Лас-Вегас қаласында өтіп жатқан 23 жасқа дейінгі балуандар арасындағы әлем чемпионатында алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 57 келіге дейінгі салмақта үздік атанды. Финалда ол түркиялық Бекир Кесерден басым түсті.
Мерей Базарбаев финалға дейін жастар арасында әлем чемпионатының жеңімпазы, америкалық Люк Лилледальды 3:1 есебімен, франциялық Расул Галбураевты 13:2 есебімен жеңді.
Ал жартылай финалда жапониялық Дайто Кацумэден 7:0 есебімен басым түсті.
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