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Спорт

Париждегі музейден Мессидің қолтаңбасы бар жейдесі ұрланды

Месси, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 18:02 Фото: Agencia NA (Archivo)
Франциядағы жаппай тәртіпсіздіктер кезінде Париждегі футбол музейінен каталониялық "Барселонаның" 10-нөмірлі жейдесі мен Лионель Мессидің қолтаңбасы қойылған капитандық таңғышы ұрланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Noticias Argentinas мәліметінше, өткен демалыс күндері бетперде киген белгісіз адамдар музейге басып кіріп, тарихи маңызы бар екі экспонатты алып кеткен.

Ұрланған заттардың қатарында аргентиналық футболшының жейдесі мен "Барселона" сапында өнер көрсеткен кезде таққан капитандық таңғышы бар.

Қылмыс сәті түсірілген көптеген видео әлеуметтік желілерде тез тарады. Кадрларда Black Blocs радикалды тобының мүшелері спорттық жәдігерлер сақталған жақтауларды көрсеткен.

17 қазанда Францияда өмір сүру құнының өсуіне және білім беру жүйесіндегі мәселелерге қарсы жаппай наразылық шерулері өтті. Бірқатар қалада акциялар полициямен қақтығыс пен жаппай қиратуға ұласты.

Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, бүкіл ел бойынша шамамен 550 мың адам шеруге шыққан. Оның 110 мыңы Парижде жиналған. Ал ұйымдастырушылар ел көлемінде акцияға қатысушылар саны 800 мыңнан асқанын мәлімдеді.

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Айдос Қали
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