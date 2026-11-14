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Спорт

"Мессидің орны білініп қалды". Аргентина құрамасы Уругвайдан ұтылды

Футбол, Месси, Аргентина, Уругвай, жолдастық кездесу, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2026 14:42 Сурет: Instagram/aufoficial
Өткен түні футболдан құрама командалар арасында бірқатар жолдастық матчтар өтті. Мәселен, Аргентина өз алаңында аңызға айналған капитаны Лионель Мессисіз өткен кездесуде Уругвайға 1:2 есебімен есе жіберді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оңтүстік Американың екі титулды құрамасының кездесуі Буэнос-Айрестегі аңызға айналған "Бомбонера" аренасында өтіп, жанкүйерлердің өкінішіне қарай, "альбиселесте" командасы жеңіліске ұшырады.

Бұл кездесуде есеп екінші таймның басында ғана ашылды. Қонақтар Леонардо Балердидің автоголының арқасында суырылып алға шықты.

Аз уақыт өткен соң Максимилиано Араухо уругвайлықтардың басымдығын еселей түсті. 2026 жылғы әлем чемпионатының вице-чемпиондары көп ұзамай есеп айырмасын қысқарта алғанымен, Хулиан Альварес соққан гол шешуші рөл атқарды.

Аргентина құрамасы аталған жолдастық кездесуде ұлттық құрамадағы мансабымен қоштасқан көшбасшысы әрі көпжылдан бергі капитаны Лионель Мессисіз өнер көрсетті.

"Қорытынды нәтижеге қарамастан, бұл матч бізге талдау жасауға мол азық береді. Қарсыластың оңай емес екенін білдік, сондықтан жұмысты жалғастыруымыз керек. Қарсыластар бізге қиындықтар тудырды, сондықтан оларды бұл жетістігімен құттықтау керек. Бірақ барлық физикалық шығын бізге келгені де анық. Жас ойыншыларға өздерін көрсетуге мүмкіндік беріп, олардың ойын ырғағын біртіндеп қалыптастыруға жағдай жасау қажет", - деді Аргентина құрамасының бас бапкері Лионель Скалони.

Енді 18 қарашада ӘЧ-2026 финалистері өз алаңында екінші жолдастық матчты өткізеді, бұл жолғы қарсылас - Коста-Рика.

Сондай-ақ кеше және өткен түні тағы да бірқатар жолдастық матчтар өтті. Мысалы, Сингапур Парагвайдан ірі есеппен жеңілді (1:4), Сауд Арабиясы Оңтүстік Кореяны жеңді (3:2), Катарды Аустралия ойсырата жеңді (0:3), Колумбия Чилиді ұтып кетті (1:0), ал Эквадор Коста-Рикадан басым түсті (2:0).

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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