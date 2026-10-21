Қазақстан Пара Азия ойындарында бір сағатта төрт алтын медаль жеңіп алды
2026 жылғы 21 қазанда жапон жанкүйерлері қазақстандық пара велоспорт өкілдеріне екі рет қошемет көрсетті.
Алдымен Наиль Ермұханбет пен Руслан Алиев B санатындағы жекелей уақытқа жарысудан 34:09.17 нәтижесімен бірінші орын алып, V Азия Пара ойындарының чемпионы атанды.
Осы жарыста тағы бір күміс медаль Қазақстан қоржынына түсті. Кирилл Ильюкевич пен Глеб Бруссенский қашықтықты 35:26.64 уақытта жүріп өтті.
Кейін ерлердің жетістігін Анастасия Калаус пен Полина Братчикова қайталады. Олар B санатындағы жекелей уақытқа жарысуда 32:21.54 нәтижесімен алтын медаль жеңіп алды.
Осы уақытта Жапония татамиінде қазақстандық пара дзюдошылар Ақтолқын Сейілбекова (J1 тобы, 70 келіге дейін) мен Зарина Раифова (J2 тобы, 70 келіге дейін) үздік өнер көрсетті.
Екі спортшымыз да финалдық белдесулерінде жеңіске жетіп, 2026 жылғы Пара Азия ойындарының чемпионы атанды.
Қазіргі уақытта Айти-Нагоядағы қазақстандық пара спортшылардың қоржынында 31 медаль бар. Оның 9-ы – алтын, 10-ы – күміс, 12-сі – қола. Осы нәтижемен Қазақстан жалпыкомандалық есепте сегізінші орында тұр.
Үздік үштікке Қытай (167 медаль), Өзбекстан (71) және Жапония (70) құрамалары енген.