#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
Спорт

Қазақстанның төртінші алтыны: Бексұлтан Құлмырза Пара Азия ойындарында жеңіске жетті

Бексұлтан Құлмырза Қазақстанға Пара Азия ойындарының төртінші алтынын сыйлады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 15:26 Сурет: telegram/olympickz
20 қазанда Жапонияның Айти–Нагоя қаласында өтіп жатқан V Азия пара ойындарында Қазақстан құрамасының қоржыны тағы бір алтын медальмен толықты. Пара дзюдошы Бексұлтан Құлмырза жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

J2 санатында 81 келіге дейінгі салмақта сынға түскен қазақстандық спортшы финалда Оңтүстік Корея өкілі Ким Донхунды жеңді.

Бүгін қазақстандық дзюдошылар тағы екі медаль жеңіп алды.

Осы салмақ пен санатта өнер көрсеткен Ғалымжан Смағұлұлы ирандық Реза Голамиді жеңіп, қола жүлдеге ие болды.

Әйелдер арасында Даяна Федосова J2 санатында 60 келіге дейінгі салмақта бақ сынады. Үшінші орын үшін белдесуде ол сингапурлық Хунг Джоан Хуэй Синнен басым түсіп, қола медаль еншіледі.

Бүгін пара жүзуші Диас Кенжебек те күміс жүлдемен қуантты. Ол SM10 санатында 200 метрге кешенді жүзудің финалында 2 минут 21,61 секунд нәтиже көрсетіп, екінші орын алды.

Қазіргі таңда Қазақстан құрамасының қоржынында 21 медаль бар. Оның төртеуі – алтын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Диас Кенжебек пара жүзуден Азия рекордын жаңартып, құрлықтық доданың чемпионы атанды
17:01, Бүгін
Диас Кенжебек пара жүзуден Азия рекордын жаңартып, құрлықтық доданың чемпионы атанды
Давид Дегтярев рекорд орнатып, Пара Азия ойындарында Қазақстанға екінші алтынды әкелді
15:26, 19 қазан 2026
Давид Дегтярев рекорд орнатып, Пара Азия ойындарында Қазақстанға екінші алтынды әкелді
Қазақстандық конькишілер Азия ойындарында қола жүлде жеңіп алды
12:06, 09 ақпан 2025
Қазақстандық конькишілер Азия ойындарында қола жүлде жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Бүгін
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Бүгін
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Фото: Top Rank
21:05, Бүгін
Жанибек Алимханулы сделал заявление перед чемпионским боем с Банком
Фото: UFC
20:35, Бүгін
Инсайдер Хельвани опроверг информацию о возможном бое Рахмонова с Моралесом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: