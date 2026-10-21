#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
448.61
503.83
5.48
Спорт

Дзюдошы Шүкірбеков Қазақстанға Пара Азия ойындарындағы тарихи оныншы алтынды әкелді

Дзюдошы Шүкірбеков Қазақстанға Пара Азия ойындарындағы тарихи оныншы алтынды әкелді, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 16:10 Сурет: Instagram/kaz_judoteam
21 қазанда Жапонияның Айти–Нагоя қаласында өтіп жатқан V Пара Азия ойындарында қазақстандық дзюдошы Жұрқамырза Шүкірбеков алтын медаль жеңіп алды. Бұл Қазақстан құрамасының осы жарыстағы оныншы алтыны болып, ел спорты үшін тарихи жетістікке айналды, деп хабарлайды Zakon.kz.

J2 санатында 95 келіден жоғары салмақта сынға түскен қазақстандық спортшы жартылай финалда ирандық Амирхоссейн Нимрузи Навохиді 2 минут 50 секундта иппонмен жеңді.

Ал финалда Шүкірбеков Иранның тағы бір өкілі Мохаммадреза Хейроллахзаде Варзимен белдесті.

Төрт минутқа созылған белдесу қорытындысында қазақстандық спортшы юко ұпайымен жеңіске жетіп, V Пара Азия ойындарының чемпионы атанды.

Осылайша, қазақстандық параспортшылар жарыстың үш күнінде 10 алтын медаль жеңіп алды. Бұл – Қазақстан құрамасының тарихындағы рекордтық көрсеткіш.

Қазіргі уақытта ұлттық құрама қоржынында 36 медаль бар: 10 алтын, 10 күміс және 16 қола.

Ел қоржынына алтын медальдарды Еркін Ғаббасов (пара оқ ату), Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг), Ибрагим Нұрмаханұлы, Бексұлтан Құлмырза, Ақтолқын Сейілбекова, Зарина Раифова, Жұрқамырза Шүкірбеков (пара дзюдо), Диас Кенжебек (пара жүзу), Наиль Ермұхамбет пен Анастасия Калаус (пара велоспорт) салды.

Бұған дейін Қазақстан құрамасының ең үздік нәтижесі 2023 жылы Қытайдың Ханчжоу қаласында өткен IV Пара Азия ойындарында тіркелген еді.

Сол кезде отандық спортшылар 8 алтын, 12 күміс және 21 қола медаль жеңіп алған. Барлығы – 41 жүлде.

Айти–Нагоядағы жарыстар әлі жалғасып жатыр. Алда бірнеше күн бар, сондықтан қазақстандық параспортшылар ел қоржынына тағы да жүлде салуы мүмкін.

V Пара Азия ойындарына Қазақстан намысын қорғауға 150 спортшы аттанды. Жарыстар 24 қазанға дейін жалғасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Давид Дегтярев рекорд орнатып, Пара Азия ойындарында Қазақстанға екінші алтынды әкелді
15:26, 19 қазан 2026
Давид Дегтярев рекорд орнатып, Пара Азия ойындарында Қазақстанға екінші алтынды әкелді
Таеквондодан Қазақстан құрамасының өкілі Тамерлан Төлеулес Жапонияның Айти–Нагоя аймағында өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындарының чемпионы атанды. Бұл – қазақстандық спортшылардың биылғы ойындардағы 12-ші алтын медалі, деп хабарлайды Zakon.kz.
16:35, 02 қазан 2026
Тамерлан Тілеулес таеквондодан Қазақстанға Азия ойындарындағы тұңғыш алтынды әкелді
Бексұлтан Құлмырза Қазақстанға Пара Азия ойындарының төртінші алтынын сыйлады
15:26, 20 қазан 2026
Қазақстанның төртінші алтыны: Бексұлтан Құлмырза Пара Азия ойындарында жеңіске жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Либор Шулак установил рекорд &quot;Адмирала&quot; по количеству очков в одном матче
03:14, 22 қазан 2026
Защитник "Адмирала" Шулак установил клубный рекорд в матче с "Барысом"
Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий поединок с Волкановски
02:58, 22 қазан 2026
Евлоев пообещал досрочно финишировать Волкановски на UFC 333
Елена Рыбакина в списке участников турнира в Токио
02:06, 22 қазан 2026
Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA 500 в Токио
Галымжан Кенжебек потянул сухожилие
01:42, 22 қазан 2026
Галымжан Кенжебек получил повреждение
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: