Дзюдошы Шүкірбеков Қазақстанға Пара Азия ойындарындағы тарихи оныншы алтынды әкелді
J2 санатында 95 келіден жоғары салмақта сынға түскен қазақстандық спортшы жартылай финалда ирандық Амирхоссейн Нимрузи Навохиді 2 минут 50 секундта иппонмен жеңді.
Ал финалда Шүкірбеков Иранның тағы бір өкілі Мохаммадреза Хейроллахзаде Варзимен белдесті.
Төрт минутқа созылған белдесу қорытындысында қазақстандық спортшы юко ұпайымен жеңіске жетіп, V Пара Азия ойындарының чемпионы атанды.
Осылайша, қазақстандық параспортшылар жарыстың үш күнінде 10 алтын медаль жеңіп алды. Бұл – Қазақстан құрамасының тарихындағы рекордтық көрсеткіш.
Қазіргі уақытта ұлттық құрама қоржынында 36 медаль бар: 10 алтын, 10 күміс және 16 қола.
Ел қоржынына алтын медальдарды Еркін Ғаббасов (пара оқ ату), Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг), Ибрагим Нұрмаханұлы, Бексұлтан Құлмырза, Ақтолқын Сейілбекова, Зарина Раифова, Жұрқамырза Шүкірбеков (пара дзюдо), Диас Кенжебек (пара жүзу), Наиль Ермұхамбет пен Анастасия Калаус (пара велоспорт) салды.
Бұған дейін Қазақстан құрамасының ең үздік нәтижесі 2023 жылы Қытайдың Ханчжоу қаласында өткен IV Пара Азия ойындарында тіркелген еді.
Сол кезде отандық спортшылар 8 алтын, 12 күміс және 21 қола медаль жеңіп алған. Барлығы – 41 жүлде.
Айти–Нагоядағы жарыстар әлі жалғасып жатыр. Алда бірнеше күн бар, сондықтан қазақстандық параспортшылар ел қоржынына тағы да жүлде салуы мүмкін.
V Пара Азия ойындарына Қазақстан намысын қорғауға 150 спортшы аттанды. Жарыстар 24 қазанға дейін жалғасады.