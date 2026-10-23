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"Тісі жоқ болғандықтан ұялған": сүйістен бас тартуы жас қазақстандық қыздың өміріне қауіп төндірді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 20:49 Фото: Zakon.kz
Петропавлда қызды ұрып-соғып, көліктен лақтырып жібергені туралы тараған шу тудырған ақпарат расталмады. Белгілі болғандай, 22 жастағы жолаушы сүйісуден бас тартқаннан кейін көліктен өзі секіріп кеткен. Содан соң оны басқа көлік қағып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға 2026 жылғы 18 қазан күні кешке қаланың шетінде болған. Әлеуметтік желілерде зардап шеккен қызды аяусыз ұрып, жүріп келе жатқан көліктен жолға лақтырып жібергені, кейін оны көлік басып кеткені туралы ақпарат тез тарады.

Алайда қыздың Семейден танысына қонаққа келгені анықталды.

"Жастар қала ішінде серуендеп жүргенде ер адам (айтпақшы, көлікті өзі жүргізген) қызды сүймек болған. Қыз оны итеріп жіберіп, алдыңғы тістері болмағандықтан ұялғанын айтқан. Осыдан кейін ол көліктің есігін ашып, жүріп келе жатқан көліктен секіріп кеткен. Сол сәтте жолмен келе жатқан Volkswagen көлігі оны қағып кеткен", – делінген Halyqstan Telegram арнасының жарияланымында.

Солтүстік Қазақстан облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі 23 қазан күні шамамен сағат 23:35-те Қараванная және Украинская көшелерінің қиылысында болған жол-көлік оқиғасының мән-жайын хабарлады.


"Volkswagen автокөлігін жүргізген адам жолдың жүру бөлігінде жаяу жүргіншіні қағып кеткен. 22 жастағы зардап шеккен қыз ауруханаға жеткізіліп, медициналық көмек көрсетілгеннен кейін үйіне жіберілді. Аталған дерек бойынша полиция тексеру жүргізіп, оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр", – деп хабарлады 23 қазанда СҚО Полиция департаменті Zakon.kz редакциясына.

Ведомство мәліметінше, жол-көлік оқиғасы кезінде шетелдік көліктің жүргізушісі мас болмаған. Ал көлік арнайы тұраққа қойылған.

Полиция өкілдері жол қозғалысына қатысушыларға да үндеу жасап, жаяу жүргіншілерді жолды тек белгіленген жерлерден кесіп өтуге, ал жүргізушілерді жылдамдық режимін қатаң сақтап, барынша мұқият болуға шақырды.

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Айдос Қали
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