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Спорт

Астанадағы әлем чемпионаты: "классик" Исхар Курбаев алғашқы белдесуінде жеңіске жетті

Астанадағы әлем чемпионаты: &quot;классик&quot; Исхар Курбаев алғашқы белдесуінде жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 13:00 Сурет: UWW
Грек-рим күресінің шебері Исхар Курбаев елордада өтіп жатқан әлем чемпионатында алғашқы кездесуін өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы 55 келіге дейінгі салмақта жапониялық Кагетора Окамотомен өзара мықтыны анықтады.

Белдесуде Исхар Курбаев 5:2 есебімен сенімді түрде жеңіске жетті.

Айта кетейік, бұған дейін Мерей Мәулитқанов (77 келі) мен Ибрагим Магомадов (82 келі) келесі айналымға өтті.

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Айдос Қали
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