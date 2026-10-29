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Спорт

Рыбакина 2026 жылдың соңына дейін әлемнің бірінші ракеткасы мәртебесін сақтайды

Рыбакина 2026 жылдың соңына дейін әлемнің бірінші ракеткасы мәртебесін сақтайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 15:54 Сурет: Instagram/torayppo
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина отандасы Юлия Путинцеваны жеңіп, мансабында алғаш рет WTA қорытынды рейтингінде бірінші орынға шығатынына кепілдік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл Токиодағы Toray Pan Pacific Open турнирінің жекелей сындағы екінші айналым матчы болды. Рыбакина Путинцеваны екі сетте 6:2, 6:3 есебімен жеңді.

Әлемнің бірінші ракеткасы 70 минутқа созылған кездесуде бірде-бір өз геймінде жеңілген жоқ. Соңғы геймде қарсыласының жалғыз брейк-пойнтын сол қолмен орындаған қуатты соққысымен қайтарды. Осылайша, қыркүйекте US Open турнирінде мансабындағы үшінші "Үлкен дулыға" жүлдесін жеңіп алып, әлемдік рейтингтің шыңына алғаш рет көтерілген Рыбакина Юлияны алтыншы эйспен жеңді.

"Юлиямен ойнау әрдайым қиын. Ұзаққа созылатын доп алмасуларға дайын болдым. Ол қысқа соққыларды жиі пайдаланып, ойын қарқынын өзгертіп отырады. Сондықтан өзімді жинақтап, шабуылдаушы ойын көрсете алғаныма қуаныштымын. Бүгін көп нәрсе менің пайдамызға шешілді. Жабық шатырдың да аздап көмектескені бар шығар. Маған осындай жағдайда ойнаған ұнайды. Доп сәл жылдамырақ ұшады. Жалпы, бұл жағдайлар маған өте қолайлы деп ойлаймын", – деді Елена Рыбакина.

Рыбакина жеңісті сериясын бес матчқа дейін ұзартты. Өткен аптада Нинбода өткен турнирде топ жарып, осы маусымдағы төртінші титулын жеңіп алған ол бұл көрсеткіш бойынша Турдағы үздік нәтижеге қол жеткізді.

Енді 2026 жылы қалған матчтардың нәтижесіне қарамастан, Елена әлемнің бірінші ракеткасы мәртебесін ешкімге бермейді. Оның ең жақын қарсыласы Арина Соболенкодан ұпай айырмашылығы 2 мыңға жуық.

Ертең Токиодағы турнирдің жартылай финалына шығу үшін Рыбакина канадалық Лейла Фернандеспен кездеседі. Матч Астана уақытымен сағат 10:30-да басталады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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