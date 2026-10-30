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Спорт

Астанадағы Әлем чемпионаты: Асыл Айтақын "қолаға" таласатын болды

Еркін күрес, Астана, әлем чемпионаты, балуан, Асыл Айтақын, қола медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 18:16 Сурет: Сали Сабиров
Қазақстан құрамасының еркін күрес шебері Асыл Айтақын Астанада өтіп жатқан әлем чемпионатының финалына жолдама ала алмады. Бірақ ол медальдан бәрібір үмітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

61 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін отандасымыз жартылай финалда Иран өкілі Ахмад Масуд Мохаммаднежаджаванмен белдесті.

Тартысты кездесуде ирандық балуан 3:1 есебімен жеңіске жетті.

Осылайша, Асыл Айтақын елімізде өтіп жатқан әлем чемпионатында қола медаль үшін күресетін болды.

Бұған дейін дзюдошы Талғат Орынбасар Абу-Дабидегі Grand Slam турнирінің қола жүлдегері атанғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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