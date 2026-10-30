Күрестен Әлем чемпионаты: Алтын Шагаева финалда жеңіліп, "қоладан" қағылды
Сурет: Сали Сабиров
Қазақстандық балуан Алтын Шагаева Астанада өтіп жатқан күрестен әлем чемпионатының финалдық бөлігінде бақ сынады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әйелдер күресінен 59 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен отандасымыз қола медаль үшін өткен белдесуде Моңғолия өкілі Болортуя Хурэлхуумен кездесті.
Нәтижесінде моңғолиялық балуан 8:0 есебімен жеңіске жетті.
Ал Алтын Шагаева әлем чемпионатын бесінші орынмен аяқтады.
Бұған дейін Астанадағы Әлем чемпионатында еркін күрес шебері Асыл Айтақын жартылай финалда жеңілгенін, бірақ "қолаға" таласатынын жазғанбыз.
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