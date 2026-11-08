#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
447.14
499.54
5.46
Спорт

Отандық ауыр атлет әлем чемпионатында алтыншы орын иеленді

Ауыр атлетика, Любовь Ковальчук, Қытай, Нинбо, әлем чемпионаты, алтыншы орын, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 15:40 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық ауыр атлет Любовь Ковальчук Қытайдың Нинбо қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатындағы жарысын аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 86 келіден жоғары салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, қоссайыстың қорытындысы бойынша алтыншы орынға тұрақтады.

Ковальчук жұлқа көтеруде 116 келіні бағындырса, серпе көтеруде 147 келіні еңсерді. Осылайша, спортшының жалпы нәтижесі 263 келіні құрады.

Бұл салмақта Қытай өкілі Ли Янь 317 келі (147+170) нәтижесімен әлем чемпионы атанды. Оңтүстік Корея спортшысы Пак Хе Джон 286 келімен күміс медаль иеленсе, оның отандасы Ким Хе Ен 277 келіні көтеріп, қола жүлдеге қол жеткізді.

Бұған дейін мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Қытайдағы Гран-при кезеңінде үздік бестіктің қатарынан көрінгені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Хоккей, Қазақстан құрамасы, Азия чемпионы, Оңтүстік Корея
16:40, Бүгін
Хоккейден Қазақстан құрамасы қатарынан үшінші рет Азия чемпионы атанды
Асыл Айтақын күрестен әлем чемпионатында қола жүлдеге бір қадам жетпей қалды
19:24, 31 қазан 2026
Асыл Айтақын күрестен әлем чемпионатында қола жүлдеге бір қадам жетпей қалды
Алексей Чуркин ауыр атлетикадан әлем чемпионатында жүлдеге бір қадам жетпей қалды
19:40, 02 қараша 2026
Алексей Чуркин ауыр атлетикадан әлем чемпионатында жүлдеге бір қадам жетпей қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Мой родной клуб&quot;: Игорь Шацкий поделился впечатлением от возвращения &quot;Шахтёра&quot; в КПЛ
18:15, Бүгін
"Мой родной клуб": Игорь Шацкий поделился впечатлением от возвращения "Шахтёра" в КПЛ
&quot;Чемпионат&quot; назвал Рыбакину главной фавориткой читателей на победу в Итоговом турнире WTA
17:29, Бүгін
"Чемпионат" называл Рыбакину главной фавориткой читателей на победу в Итоговом турнире WTA
Григорий Бабаян на бровке поля
16:47, Бүгін
"Астана" может в ближайшее время "обзавестись" новым владельцем
Тяжёлая атлетика
16:21, Бүгін
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике: Казахстан на ЧМ-2026 выступил лучше, чем на ЧМ-2025
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: