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Спорт

Асыл Айтақын күрестен әлем чемпионатында қола жүлдеге бір қадам жетпей қалды

Асыл Айтақын күрестен әлем чемпионатында қола жүлдеге бір қадам жетпей қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2026 19:24 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық еркін күрес шебері Асыл Айтақын Астанада өтіп жатқан әлем чемпионатындағы жарысын аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

61 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен отандасымыз қола медаль үшін өткен белдесуде АҚШ балуаны Маркус Гленн Блейзбен кездесті.

Тартысты белдесуде америкалық балуан басым түсіп, жеңіске жетті. Осылайша, Асыл Айтақын әлем чемпионатын бесінші орынмен аяқтады.

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Айдос Қали
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