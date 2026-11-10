Месси жаңа рекорд орнатты: әлемнің үздік футболшыларынан құралған символикалық құрама жарияланды
Дауыс беру қорытындысы 2026 жылғы 9 қарашада жарияланды. Бұл туралы FIFPro ұйымының ресми сайтында хабарланды. Дәстүр бойынша World 11 символикалық құрамының құрамы тек кәсіби футболшылардың дауыс беру нәтижесі бойынша жасақталады.
Іріктеу кезінде ойыншылардың 2025 жылғы 4 тамыз бен 2026 жылғы 19 шілде аралығындағы өнері ескерілді. Үміткерлер тізіміне ену үшін осы кезеңде кемінде 30 ресми матч өткізу талап етілді. Үздік футболшыларды анықтауға 73 елден 19 806 кәсіби ойыншы қатысты.
FIFPro Men’s World 11 құрамына енген футболшылар:
- Қақпашы: Давид Райя ("Арсенал").
- Қорғаушылар: Пау Кубарси ("Барселона"), Ашраф Хакими және Нуну Мендеш (екеуі де – ПСЖ).
- Жартылай қорғаушылар: Джуд Беллингем ("Реал Мадрид"), Родри ("Манчестер Сити") және Витинья (ПСЖ).
- Шабуылшылар: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид"), Лионель Месси ("Интер Майами") және Ламин Ямаль ("Барселона").
Айта кетейік, "Алтын доптың" сегіз дүркін иегері Лионель Месси символикалық құрамаға 18-рет еніп, абсолют рекорд орнатты. Аргентиналық футболшы 2023 жылдан бері алғаш рет үздіктер қатарынан көрінді.
Тағы бір тарихи жетістік Ламин Ямальға тиесілі. Ол 19 жасында FIFPro символикалық құрамына екі рет енген алғашқы футболшы атанды.
Ал футбол аңызы, "Алтын доптың" бес дүркін иегері Криштиану Роналду Сауд Арабиясының "Әл-Наср" клубындағы болашағына қатысты шешім қабылдады.