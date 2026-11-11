Дакарда өтіп жатқан Олимпиадада отандық боксшы "алтынға" таласатын болды
Сурет: olympic.kz
Дакарда (Сенегал) өтіп жатқан жазғы жасөспірімдер Олимпиадасында бокстан жартылай финалдық жекпе-жектер басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақнұр Тұрсынғали 57 келіге дейінгі салмақта Украина өкілі Евангелина Петрукпен қолғап түйістірді.
Нәтижесінде қазақстандық боксшы төрешілердің шешімімен 4:1 есебімен жеңіске жетті. Осылайша Ақнұр Тұрсынғали Олимпиада ойындарының алтын медалі үшін жұдырықтасады. Оның финалдағы қарсыласы бразилиялық Сара Кампос болмақ.
Айта кетейік, финал 12 қарашада өтеді.
Бұған дейін жасөспірімдер Олимпиадасында боксшы Марал Төлепберген жартылай финалға шыққанын жазғанбыз.
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